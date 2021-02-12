В Гродно двух ранее судимых мужчин проверяют на причастность к серии краж

12 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно двух ранее судимых мужчин проверяют на причастность к серии преступлений. Их задержали после кражи из дома в Гродно, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

В доме по ул.Магистральной 11 февраля неизвестные отжали стеклопакет и забрались внутрь. Добычей злоумышленников стали $1,2 тыс. и ювелирные изделия на сумму около Br4,2 тыс. "Оперативники уголовного розыска Октябрьского РОВД и УВД Гродненского облисполкома установили личности подозреваемых. В совершении преступления подозреваются двое ранее судимых граждан. 34-летний житель Волковысского района ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и разбойное нападение, а 37-летний житель города Барановичи был судим за совершение краж и умышленное причинение тяжкого телесного повреждения", - рассказали в милиции.

У подозреваемых изъяли часть похищенного имущества. Они также проверяются на причастность к аналогичным преступлениям на территории Гродненского района и области.-0-