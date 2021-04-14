В Гродно горел склад

14 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно спасатели потушили пожар на складе, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Информация о возгорании на складе предприятия по ремонту холодильного оборудования по улице Аульской поступила утром 13 апреля. "Прибывшие подразделения обнаружили плотное задымление на первом этаже двухэтажного административно-складского здания. На втором этаже, в офисе, в момент ЧП находились два человека, которые самостоятельно вышли на улицу", - рассказали в МЧС.

Чтобы устранить возгорание, потребовалось около 20 минут. Огонь уничтожил фильтрующие элементы холодильных установок, повреждены вентиляторы, электрооборудование и электроинструмент на площади 10 кв.м. Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электросветильника.-0-