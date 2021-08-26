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26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно и Белыничском районе милиционерам для остановки автомобилей пришлось применить оружие. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА."Оба инцидента произошли 25 августа. На выезде из Гродно водитель "Шкоды" превысил скорость и не подчинился требованиям сотрудников ГАИ об остановке. Пытаясь уйти от преследования, он разгонялся до 160 км/ч, создавая угрозу безопасности других участников движения. В деревне Согласие Белыничского района Могилевской области водитель "Опеля" действовал по аналогичному сценарию. Для остановки транспортных средств сотрудники милиции использовали оружие", - рассказали в МВД.За рулем "Опеля" оказался 43-летний могилевчанин, неоднократно привлекавшийся к административной ответственности за различные правонарушения. А 33-летний житель Гродно, никогда не имея водительского удостоверения, уже трижды задерживался за управление авто в пьяном виде. Кроме того, в его "послужном" списке несколько судимостей за угон.В обоих случаях водители имели визуальные признаки алкогольного опьянения и от прохождения медосвидетельствования отказались. В отношении задержанных составлены протоколы за нарушения правил дорожного движения, а житель Гродно в очередной раз стал фигурантом уголовного дела за угон.-0-