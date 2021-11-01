В Гродно юный химик организовал дома лабораторию по производству психотропов

1 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно подросток организовал дома производство психотропов, дело направлено в суд. Об этом сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Прокуратура Гродно направила в суд Октябрьского района Гродно уголовное дело в отношении 17-летнего молодого человека. Ему инкриминирован незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ. Известно, что молодой человек купил химические вещества, в том числе ацетон и серную кислоту, которые использовал для производства психотропов.

"С применением лабораторной посуды, предназначенной для химического синтеза, он в целях сбыта изготовил жидкости и порошки, содержавшие в своем составе особо опасные психотропные вещества", - рассказали в прокуратуре. Также дома у парня нашли марихуану, которую он ранее купил в интернете.

Молодой человек характеризовался положительно, к административной и уголовной ответственности не привлекался. Известно, что он был призером и победителем олимпиад по химии, а также выступил автором трех научных работ.

Уголовное дело находилось в производстве Гродненского межрайонного отдела Следственного комитета. Обвиняемый находится под стражей.-0-