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18 ноября 2019, 12:10

В Гродно компания молодежи разгромила арендованный коттедж

Фото из архива
Фото из архива

18 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Компания молодежи в Гродно разгромила арендованный частный коттедж. Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранители, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Молодые люди отмечали проводы товарища в армию. Для этого арендовали частный дом, где собралось около двух десятков гостей. "Пришедшая утром хозяйка обнаружила, что разбита часть окон, сломан торшер. Некоторые вещи плавали в пруду, пропал пылесос. Женщина обратилась к правоохранителям", - рассказали в милиции.

Как выяснилось, большинство из отдыхавших не помнит всех обстоятельств произошедшего. Молодые люди рассказали, что пытались, например, достать пылесос из пруда. Бытовую технику нашли у одного из участников застолья.

Сейчас действиям всех причастных к событиям дается правовая оценка. Организатор вечеринки возместил хозяйке часть ущерба. Также ему пришлось выплатить потерянные средства от планируемой сдачи коттеджа на следующие сутки другим людям: после отдыха компании жилище оказалось непригодным для комфортного пребывания.-0-

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