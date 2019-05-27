В Гродно легковушка сбила на переходе инвалида

27 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно разыскивают водителя легковушки, сбившего на пешеходном переходе инвалида по зрению. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел утром 26 мая у одного из магазинов по проспекту Янки Купалы. Пешеход, инвалид по зрению, пересекал дорогу на разрешающий сигнал светофора. В этот момент его сбила поворачивающая налево легковая машина.

"Сейчас мы устанавливаем личность водителя и регистрационные знаки автомобиля. Наезд был совершен автомобилем серебристого цвета, предположительно "Дачиа Логан" или "Рено Логан", - рассказали в ГАИ.

Очевидцев случившегося или тех, кто обладает какой-либо информацией, просят позвонить по номеру 102.-0-