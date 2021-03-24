В Гродно легковушка сбила подростка на переходе

24 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно легковушка сбила 14-летнего подростка на переходе. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла сегодня около 7 часов утра на улице Белые Росы в областном центре. 43-летний водитель "Опеля" двигался в сторону улицы Лиможа. В какой-то момент он почувствовал удар в левую сторону автомобиля.

"По его словам, из-за того, что слепило яркое солнце, он не был уверен, что именно произошло. Водитель предположил, что задел встречный автомобиль, но поскольку тот уже далеко отъехал, мужчина продолжил дальнейшее движение", - рассказали в ГАИ.

Но позже водитель вернулся на место происшествия. Там его уже ждали сотрудники ГАИ. Как оказалось, машина наехала на ногу подростку. 14-летнего пешехода для обследования госпитализировали.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.-0-