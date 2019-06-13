В Гродно легковушка во дворе сбила мальчика

13 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Школьник пострадал в аварии в Гродно, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Инцидент произошел по улице Кабяка около 21.00 12 июня. Легковая "Мазда" под управлением 27-летнего водителя двигалась по дворовому проезду.
"Внезапно перед машиной из-за припаркованных автомобилей выбежал юный пешеход. Водитель избежать наезда не сумел", - отметили в ГАИ региона. 9-летнего мальчика с ссадинами доставили в больницу.
Все обстоятельства выясняются.-0-
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