5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно медики и милиционеры уговорили девушку не прыгать с моста. Видео спасения размещено в Telegram-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел сегодня днем в центре Гродно. Девушка хотела спрыгнуть с моста - информацию об этом сотрудники Департамента охраны получили от граждан.

Увидев милиционеров, девушка, выглядевшая встревоженно, сказала не приближаться, угрожая иначе прыгнуть вниз. Медики и милиционеры сумели отговорить ее и тем самым предотвратили трагедию.

Сейчас жизни и здоровью девушки ничего не угрожает. Как выяснилось позже, причиной такого поступка стала ссора с близкими.

В МВД просят беречь себя, не проходить мимо и помогать друг другу.-0-