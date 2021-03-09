В Гродно молодой человек помог задержать грабителя

9 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек помог задержать грабителя на железнодорожном вокзале в Гродно. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Пострадал от действий преступника 59-летний мужчина. На вокзале он познакомился с 52-летним гражданином. Завязалась беседа, которую продолжилась в кафе за распитием спиртного. Позже они направились на перрон. Во время прощания 52-летний мужчина обнял своего нового знакомого, при этом выхватил у него из кармана конверт с внушительной суммой денег и попытался скрыться.

"Потерпевший пытался догнать грабителя, а когда понял, что сделать это не сможет, стал звать на помощь. Находившийся рядом 29-летний житель Гродно услышал крики. Он догнал грабителя и удерживал его до прибытия правоохранителей", - рассказали в милиции.

Выяснилось, что подозреваемый уже ранее имел проблемы с законом и привлекался к ответственности за грабеж и кражи. Деньги он заметил у своего знакомого во время того, как тот платил за отдых в кафе. Сейчас подозреваемый заключен под стражу. По статье "грабеж" возбуждено уголовное дело.-0-