В Гродно мужчина похитил у пенсионера более $4 тыс.

16 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно мужчина похитил у пенсионера $4,2 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

В минувшую субботу 71-летний житель Гродно распивал спиртное у магазина в компании незнакомцев. Когда пенсионер решил ехать на такси домой, к нему в машину подсел 45-летний ранее судимый гродненец.

"Он вместе с пожилым мужчиной вошел в его квартиру и увидел, как тот достает из конверта деньги для оплаты поездки. Подозреваемый выхватил конверт, в котором находилось $4,2 тыс., и скрылся", - рассказали в милиции.

Сразу после инцидента потерпевший обратился за помощью в правоохранительные органы. Личность подозреваемого была установлена. У него изъяли часть похищенного, сейчас устанавливают, где находится оставшаяся сумма.-0-