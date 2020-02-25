В Гродно мужчина повис на ограждении балкона многоэтажки

25 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненские спасатели помогли 25-летнему мужчине не сорваться с пятого этажа. Об этом БЕЛТА сообщили в областном управлении МЧС.

В службу 101 вчера около 18 часов поступило сообщение об опасной ситуации в одной из многоэтажек по улице Соломенковской. На балконе пятого этажа, ухватившись за ограждение, висел мужчина.

"Прибывшие подразделения МЧС развернули "куб жизни" и выдвинули автолестницу. Мужчина оперся на ступень лестницы и перебрался через ограждение на балкон. С его слов, самостоятельно подняться обратно он не мог", - рассказали в областном управлении МЧС.

Обстоятельств происшествия выясняются.-0-