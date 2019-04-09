В Гродно на переходе легковушка сбила ребенка

9 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно на пешеходном переходе "Форд" сбил 8-летнюю школьницу. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария произошла днем 8 апреля вблизи пересечения улиц Богушевича и Короткевича. Девочка переходила улицу по пешеходному переходу. В какой-то момент она почувствовала удар, потеряла сознание и очнулась в больнице.
Водитель "Форда" рассказал, что при приближении к перекрестку обратил внимание на неработающие светофоры. Мужчина смотрел на шедших с левой стороны людей, а когда повернул голову вправо, заметил перед самой машиной девочку. Избежать наезда не сумел.
Увидев кровь на лице ребенка, водитель покинул место ДТП, хоть это и запрещено правилами, и доставил школьницу в больницу. Пострадавшую госпитализировали.-0-
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