Фура врезалась в автомобиль дорожников в Барановичском районе: два человека пострадали

9 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе фура врезалась в припаркованный автомобиль дорожной службы. В результате аварии пострадали два человека, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.
Дорожно-транспортное происшествие случилось 8 апреля около 15.10 на автодороге М1 Брест - Минск - граница России. По предварительной информации, автомобилем "Ивеко-Стралис" в составе с полуприцепом управлял 59-летний житель российского Смоленска. Он ехал в сторону белорусской столицы. На 208-м км трассы водитель столкнулся с припаркованным на правой полосе движения автомобилем ГАЗ. От удара машина съехала в кювет, сбив 23-летнего рабочего, который выполнял ямочный ремонт. С травмами молодого человека доставили в Барановичскую городскую больницу. Также в ДТП пострадал 36-летний водитель ГАЗа, он также госпитализирован.
Проводится проверка.-0-
Фото УГАИ УВД Брестского облисполкома
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4024 BYN
|2.396 BYN
|2.402 BYN
|USD
|2.1397 BYN
|2.125 BYN
|2.129 BYN
|RUB
|3.2727 BYN
|3.282 BYN
|3.29 BYN