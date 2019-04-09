Фура врезалась в автомобиль дорожников в Барановичском районе: два человека пострадали

9 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе фура врезалась в припаркованный автомобиль дорожной службы. В результате аварии пострадали два человека, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 8 апреля около 15.10 на автодороге М1 Брест - Минск - граница России. По предварительной информации, автомобилем "Ивеко-Стралис" в составе с полуприцепом управлял 59-летний житель российского Смоленска. Он ехал в сторону белорусской столицы. На 208-м км трассы водитель столкнулся с припаркованным на правой полосе движения автомобилем ГАЗ. От удара машина съехала в кювет, сбив 23-летнего рабочего, который выполнял ямочный ремонт. С травмами молодого человека доставили в Барановичскую городскую больницу. Также в ДТП пострадал 36-летний водитель ГАЗа, он также госпитализирован.

Проводится проверка.-0-

Фото УГАИ УВД Брестского облисполкома