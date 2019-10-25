В Гродно нашли девушку, недоплатившую в банке Br2 тыс.

25 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно разыскивали покупательницу валюты, которая не доплатила в кассе Br2 тыс. Сегодня девушка сама позвонила в милицию, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

В Гродно разыскивают покупательницу валюты, которая не доплатила Br2 тыс. В отделении одного из банков по ул.Фомичева 15 октября клиентка собиралась приобрести $3,1 тыс. Однако, вместо Br6,37 тыс. передала кассиру Br4,37 тыс.

В отделении одного из банков по ул.Фомичева 15 октября клиентка собиралась приобрести $3,1 тыс, однако вместо Br6,37 тыс. передала кассиру Br4,37 тыс. Вместе со своей спутницей она попала на видео.

"Видео распространили на различных ресурсах. Это принесло результат. Девушка увидела информацию о розыске в интернете и позвонила в правоохранительные органы", - рассказали в милиции.

Она уже объяснила причины произошедшего. Проводятся необходимые проверочные мероприятия.-0-