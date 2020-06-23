В Гродно очевидец спас тонувшую в озере 7-летнюю девочку

23 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно на озере Юбилейном спасли 7-летнего ребенка. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненской областной организации Белорусского республиканского общества спасания на водах.

Днем 22 июня бабушка с двумя внучками отдыхала на пляже озера. Одна из девочек отправилась к воде. Она поскользнулась или споткнулась и скрылась под водой.

"К счастью, это заметил отдыхавший там же 17-летний парень. Он бросился в воду и достал ребенка. Девочка успела наглотаться воды", - отметили в областной организации ОСВОД. Скопление людей на пляже увидели спасатели-осводовцы. Они тут же направились на катере к месту происшествия и начали проводить реанимационные мероприятия. У девочки появился пульс, она стала дышать. Ребенка передали сотрудникам скорой помощи, сейчас девочка находится в реанимации.

Это не первый случай спасения ребенка на воде. 21 июня на Зельвенском водохранилище оказали помощь 14-летней девочке, которая поплыла за надувным кругом и оказалась далеко от берега. В какой-то момент она начала тонуть. Из воды потерпевшую достали подоспевшие спасатели-осводовцы.

Осводовцы напоминают: плавать стоит лишь в предназначенных для этого местах, на водоемах, где есть спасательные станции и посты. Важно также не оставлять детей без присмотра и напоминать им правила безопасного поведения на воде.-0-