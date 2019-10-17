В Гродно официант похитил из сейфа ресторана Br12 тыс.

17 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно официант похитил из сейфа в офисе ресторана Br12 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Хозяева частного предприятия, занимающегося ресторанным бизнесом, заметили, что из сейфа в офисе пропала крупная сумма денег. При этом ни сам сейф, ни двери офиса повреждены не были.

"Подозрения пали на молодого человека, который работал здесь официантом. Он знал, что ключ от офиса лежит в общедоступном месте, незаметно его взял, проник в помещение и после кражи вернул на место", - сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Злоумышленник отправился сначала в Минск, а затем в Москву. Молодой человек купил дорогой телефон, тратил деньги на развлечения. В Гродно возвращался на маршрутке, на въезде в город его задержали.-0-