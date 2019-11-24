В Гродно пешеход попала под колеса легковушки

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно легковушка насмерть сбила пешехода, такая информация размещена на официальной странице "Вконтакте" ГАИ УВД Гродненского облисполкома, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел 23 ноября около 19.00 на Индурском шоссе. Автомобилем "Шкода" под управлением 19-летнего водителя совершен наезд на пешехода. По предварительной информации, женщина переходила проезжую часть дороги слева направо по ходу движения - от остановки общественного транспорта вблизи кольцевого пересечения улиц Славинского-Победы. Она успела перейти 4 полосы для движения, когда ее сбила легковушка.

От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Причины и иные обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки.-0-

Фото из VK-аккаунта ГАИ УВД Гродненского облисполкома