В Гродно подросток ради хайпа прогулялся по крыше машины

14 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно подросток прогулялся по крыше легковушки, чтобы произвести впечатление на друзей. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Ночью 12 апреля в милицию позвонили жители улицы Пестрака в областном центре. Они сообщили, что по крыше припаркованного ВАЗа гуляет молодой человек. К моменту приезда правоохранителей подозреваемый скрылся. Крыша легковушки была повреждена.

Уже утром его личность установили. 17-летний молодой человек и ранее не отличался примерным поведением. В прошлом он уже привлекался к административной ответственности, в том числе за распитие алкогольных напитков в общественном месте и повреждение имущества. Это поступок совершил, чтобы впечатлить компанию, с которой проводил время.

Действиям молодого человека дается правовая оценка.-0-