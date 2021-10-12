В Гродно предъявлено обвинение активному участнику деструктивных Telegram-каналов

12 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно обвинение в оскорблениях предъявлено активному участнику деструктивных Telegram-каналов. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.
Обвиняется в совершении преступления 36-летний житель Гродно. Мужчина с августа 2020 по май 2021 года в деструктивных каналах мессенджера Telegram размещал комментарии, содержащие оскорбления в адрес представителей власти.
"Все комментарии содержали негативную оценку, были выражены в неприличной форме и имели ненормативную форму речевого выражения", - отметила Инна Позняк. Всего выявлено 13 уголовно наказуемых фактов противоправной деятельности.
Кроме того, во время обыска по месту жительства мужчины обнаружены металлическая телескопическая дубинка, дымовые шашки, перцовые баллончики, петарды, газовые баллоны. Также выяснилось, что обвиняемый кустарным способом изготовил предмет, поражающее действие которого основано на использовании горючих веществ.
36-летнему гродненцу предъявлено обвинение по ч.1 ст.368 (публичное оскорбление Президента Республики Беларусь), ст.369 (публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей), ст.391 (оскорбление судьи в связи с осуществлением им правосудия) и ч.1 ст.295-3 (незаконные изготовление, хранение, перевозка предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ) УК.
Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Но с учетом того, что на иждивении у него 4 детей, мера пресечения, связанная с лишением свободы, к обвиняемому не применялась. Мужчина попытался скрыться от следствия. Его объявили в розыск и задержали при попытке незаконного пересечения белорусско-польской границы.
Материалы уголовного дела после окончания расследования будут переданы прокурору для направления в суд.-0-