В Гродно при столкновении с легковушкой пострадал мотоциклист

Фото УГАИ УВД Гродненского облисполкома
7 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно столкнулись легковушка и мотоцикл, водитель двухколесного транспорта госпитализирован. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Причиной заторов на улице Дубко вечером 6 октября стала авария. Около 17.30 водитель "Рено" выезжал с парковочного места у торгового центре. Мужчина решил перестроиться из крайней правой полосы в третью.
"В этот момент со стороны кольца на пересечении улиц Брикеля и Дзержинского двигался мотоцикл "Хонда", он въехал в заднюю левую часть легковушки", - рассказали в ГАИ.
В результате происшествия 44-летний мотоциклист с переломом ребер и ключицы госпитализирован.
По факту ДТП проводится проверка.-0-