В Гродно при взрыве в квартире пострадала женщина

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно при взрыве газовоздушной смеси в квартире многоэтажки пострадала женщина, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Сообщение о происшествии поступило 2 апреля в 21.55. Взрыв произошел в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома по переулку Доватора. Квартиросъемщица получила ожоги лица, головы, задней поверхности грудной клетки. Повреждена входная дверь в квартиру, остекление оконного проема в жилой комнате, закопчены стены, потолок.
Рассматриваемая версия - нарушение правил пользования газом в быту.-0-
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