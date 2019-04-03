В Гродно при взрыве в квартире пострадала женщина

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно при взрыве газовоздушной смеси в квартире многоэтажки пострадала женщина, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сообщение о происшествии поступило 2 апреля в 21.55. Взрыв произошел в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома по переулку Доватора. Квартиросъемщица получила ожоги лица, головы, задней поверхности грудной клетки. Повреждена входная дверь в квартиру, остекление оконного проема в жилой комнате, закопчены стены, потолок.

Рассматриваемая версия - нарушение правил пользования газом в быту.-0-