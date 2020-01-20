В Гродно продавщицы магазина задержали грабителя

20 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно сотрудницы магазина задержали грабителя, сообщили БЕЛТА в группе информации общественных связей Октябрьского РОВД Гродно.

Инцидент произошел в продуктовом магазине по улице Стрелковой в Гродно. В торговый объект зашли двое мужчин. Один из них положил в рюкзак товарища две бутылки водки, бутылку шампанского и торт, после чего вышел. Следом торговый зал попытался покинуть мужчина с рюкзаком. Но бдительные продавщицы не дали ему это сделать - задержали злоумышленника и вызвали милицию.

Действиям 33-летнего мужчины дается правовая оценка. Известно, что ранее он уже был судим за кражу.-0-