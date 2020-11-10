В Гродно ребенок выпал из окна второго этажа

10 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно устанавливают обстоятельства травмирования пятилетнего ребенка. Информация об этом размещена в telergam-канале СК, сообщает БЕЛТА.

Днем 9 ноября в детскую больницу доставили ребенка. У мальчика были признаки падения с высоты.

По данным следствия, 38-летняя женщина оставила дома троих детей и ушла по делам. По предварительной информации, пятилетний мальчик сам забрался на подоконник и открыл окно, пока старший брат отвлекся. Затем ребенок потерял равновесие и упал с высоты второго этажа.

Сейчас выясняются причины и обстоятельства произошедшего.-0-