В Гродно с поличным задержали наркодиллера-закладчика

22 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно правоохранители задержали молодого человека, причастного к незаконному обороту наркотиков синтетического происхождения. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Сотрудники милиции получили информацию о том, что в лесу на окраине областного центра неизвестный делает закладки. Вскоре его задержали с поличным.

"При себе у молодого человека было примерно полграмма параметилэфедрона. В дальнейшем в тайниках на территории Гродно и по месту жительства задержанного изъято еще 25 г", - рассказали в милиции.

По версии правоохранителей, молодой человек работал на один из интернет-магазинов по продаже наркотиков. В его функции входили фасовка параметилэфедрона на мелкие дозы, а также размещение закладок в тайниках, координаты которых передавались работодателю.

Возбуждено уголовное дело.-0-