В Гродно сотрудники ГАИ спасли лежащего в сугробе без сознания мужчину

20 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно сотрудники ГАИ заметили в сугробе мужчину без сознания и оказали ему необходимую помощь. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

В морозную ночь выпивший мужчина упал в сугроб под забором зоопарка на ул.Кохановского. Все могло закончиться трагически. "Человека, которого уже начало засыпать снегом, заметили сотрудники ГАИ. Милиционеры привели гродненца в сознание, вызвали скорую помощь, прибытия которой мужчина дожидался в теплом салоне служебного авто", - рассказали в милиции.

Медики доставили мужчину в больницу. У него диагностировано переохлаждение. В милиции напомнили, что длительное пребывание без движения на сильном морозе может неблагоприятно сказаться на организме. Еще опаснее находиться на холоде в состоянии алкогольного опьянения.-0-