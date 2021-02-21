21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно сотрудники ОМОНа спасли девушку от падения с 18-го этажа. Такая информация опубликована в Telegram-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Вечером 20 февраля на улице Кремко прохожие заметили девушку, которая стояла на парапете 18-го этажа дома и хотела спрыгнуть вниз. Очевидцы позвонили по номеру 102. Первыми на место происшествия прибыли сотрудники ОМОНа. "Двое сотрудников стали отговаривать 17-летнюю жительницу областного центра от смертельного шага, а третий спустился на этаж ниже для подстраховки, - говорится в сообщении. - Беседа позволила выиграть время, однако девушка все равно начала перемещаться вниз по парапету. В какой-то момент находившийся на 17-м этаже милиционер схватил ее за ноги, и с подоспевшим сотрудником МЧС они вытянули девушку в безопасное место".

За операцией по спасению наблюдала мать девушки, которая также пыталась убедить дочь слезть с парапета.

Несовершеннолетнюю передали медикам. По факту инцидента проводится проверка.-0-