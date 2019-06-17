В Гродно спасли двух женщин, оказавшихся посреди Немана на сдувшемся матрасе

17 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Спасатели ОСВОДа сняли с острова посреди Немана двух женщин. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненской областной организации Белорусского республиканского общества спасания на водах.

Инцидент произошел в Гродно 15 июня. Две женщины плавали по Неману на матрасе. В какой-то момент он сдулся. Дамы оказались на острове посреди реки.

"Сотрудники спасательной станции Лососно подошли к ним на лодке и доставили на берег", - рассказали в Гродненской областной организации ОСВОД. Также на станции Лососно в минувшие выходные оказывали помощь горе-пловцу. Пьяный мужчина решил переплыть Неман, однако на середине реки обессилел и начал тонуть. Его удалось спасти.

В районе станции Центральная на Немане16-летний парень выплыл за буйки, и его подхватило течение. Сам справиться с рекой юноша не сумел. На помощь пришли сотрудники спасательной станции.

Еще одного купающегося спасли на озере Юбилейное в Гродно. Молодой человек заплыл за буйки и потерял силы. Помощь 21-летнему парню пришла незамедлительно. Всего с начала года в области удалось спасти 18 человек, в том числе 4 детей.

В организации ОСВОД напоминают, что купаться и отдыхать лучше в тех водоемах, где есть спасательные станции и посты.

В минувшие выходные отдых на воде закончился трагично для 56-летнего мужчины, который утонул реке Россь в Волковысском районе. Обстоятельства гибели выясняются.

С начала года в регионе утонули 22 человека.-0-