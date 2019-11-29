В Гродно установили личность погибшей 23 ноября в ДТП женщины

29 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно установили личность женщины, которая погибла в аварии на прошлой неделе. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Вечером 23 ноября на Индурском шоссе машина сбила пешехода. Сразу личность женщины установить не удалось. Правоохранители разместили ее фоторобот в интернете, обратились за помощью в СМИ и к жителям города.

"После этого в органы внутренних дел обратился мужчина и сообщил, что является братом погибшей", - рассказали в милиции.

Проверка подтвердила его слова. Погибшая - жительница Гродно 1968 года рождения.-0-