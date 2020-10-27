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27 октября 2020, 19:05

В Гродно водитель внедорожника сбил милиционера

Фото из архива
Фото из архива

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно водитель внедорожника сбил и провез на капоте милиционера. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Участковый инспектор Ленинского РОВД вечером 25 октября вышел из подъезда дома по ул.Лиможа. Он увидел, что прохожий сфотографировал его служебный автомобиль, и попытался узнать цель съемки. Просьбу мужчина проигнорировал и сел в BMW X5. Затем попытался скрыться: сбил стоящего перед иномаркой инспектора, протащил его на капоте около 10 м и сбросил на повороте.

Вскоре машину задержали сотрудники Гродненской пограничной группы в пункте пропуска "Привалка". Выяснилось, что за рулем был 33-летний индивидуальный предприниматель. Он был трезв, но пояснить причину своего поступка не смог.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел. Подозреваемый не судим, но неоднократно привлекался к административной ответственности.

В результате ДТП участковый получил травму ноги.-0-

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