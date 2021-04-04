В Гродно выясняются обстоятельства ДТП, в котором пострадал 11-летний мальчик

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно устанавливаются обстоятельства ДТП с участием несовершеннолетнего. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, 29 марта около 19.00 60-летний мужчина на автобусе МАЗ при повороте с улицы Индурское шоссе на улицу Кабяка наехал на 11-летнего мальчика, пересекавшего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате аварии ребенок получил тяжкие телесные повреждения.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса.

Следователи обращаются с просьбой к гражданам, которые стали очевидцами ДТП или располагают записями с видеорегистраторов, сообщить об обстоятельствах произошедшего в УСК по Гродненской области по телефонам: (80152) 72-40-40 или +375(33)621-15-35.-0-