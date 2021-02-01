В Гродно вынесли приговор мотоциклисту за смертельное ДТП

1 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно суд вынес приговор по делу о смертельном ДТП на пешеходном переходе. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Гродненского областного суда.

Дело рассматривал суд Октябрьского района Гродно. 34-летний мужчина обвинялся в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения и смерть человека.

Авария произошла вечером 23 сентября 2020 года на пр.Клецкова. В суде сообщили, что при разрешенной скорости в 60 км/ч мужчина двигался со скоростью около 100 км/ч. Впереди перед пешеходным переходом остановились машины, мотоциклист притормаживать не стал, а попытался их объехать. На переходе он сбил двух пешеходов. Одна из них скончалась в больнице.

Мужчину признали виновным. Он приговорен к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии в условиях поселения. Кроме того, он на 5 лет лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств. Судом с обвиняемого в пользу потерпевших взыскан моральный вред на сумму Br5 тыс.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.-0-