В Гродно задержали пьяного бесправника на угнанной машине

20 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно задержали пьяного бесправника на угнанной в Лидском районе машине. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

В ночь на 18 сентября в дежурную часть позвонили жители одного из домов по ул.Доватора в Гродно и пожаловались на неадекватное поведение водителя "Форда" во дворе. Он газовал, сигналил, шумел.

На место выехали сотрудники ГАИ. Водитель со двора уехал. Но вскоре его задержали у железнодорожного вокзала.

"31-летнего водителя доставили на освидетельствование. Количество алкоголя в его организме составило около 2 промилле. К слову, мужчина в январе этого года уже задерживался за пьяную езду и был лишен права управления", - отметили в ГАИ региона. Теперь решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела за повторный проступок.

Выяснилось, что мужчина катался на угнанной в Лидском районе машине. Он воспользовался тем, что владелец "Форда" оставил без присмотра ключи. По статье "Угон" в отношении него возбуждено уголовное дело.-0-