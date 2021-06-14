В Гродно задержали подозреваемого в распространении порнографии минчанина

14 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно задержан минчанин, который подозревается в распространении порнографии. При задержании он ударил милиционера. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Анкету с порнографическими материалами на одном из сайтов милиционеры обнаружили во время мониторинга. Выяснилось, что ее владелец - 52-летний минчанин, который временно приехал в Гродно. Для выяснения всех обстоятельств мужчину решили доставить в Ленинский РОВД. Однако он, пытаясь покинуть служебный автомобиль, ударил милиционера в лицо.

"Выяснилось, что мужчина скрылся от следствия в Минске и сейчас находится в розыске за оскорбление должностных лиц Республики Беларусь", - рассказали в милиции. По факту сопротивления сотрудникам милиции его действиям также была дана правовая оценка. Возбуждено уголовное дело.-0-