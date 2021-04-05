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05 апреля 2021, 17:38

В Гродно завершено расследование дела об убийстве с особой жестокостью

Фото УСК по Гродненской области
Фото УСК по Гродненской области

5 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно завершено расследование дела об убийстве с особой жестокостью, произошедшем в начале года. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Мария Трушинская.

Трагедия произошла в одной из съемных квартир областного центра. Владелец жилья вечером 20 января обнаружил тело 38-летнего квартиранта. Он, как выяснилось, приехал в Гродно на курсы повышения квалификации.

Преступление совершил 40-летний житель Гродно. Обвиняемый рассказал, что у него возник конфликт с потерпевшим. "Он нанес мужчине несколько ударов, в том числе и ножом, в область головы, груди и живота. После чего накрыл тело одеялом и ушел. Также мужчина рассказал, что нож выбросил, чтобы скрыть улики", - отметила Мария Трушинская.

Следователь с привлечением специалиста УГКСЭ по Гродненской области провел осмотр места происшествия. Были допрошены обвиняемый и свидетели, проведен ряд экспертных исследований. С участием обвиняемого проведена проверка показаний на месте, где местный житель наглядно рассказал о совершенных действиях.

Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что обвиняемый на момент совершения преступления был способен в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими.

По результатам расследования действия мужчины квалифицированы по п.6 ч.2 ст.139 УК (убийство, совершенное с особой жестокостью). К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.-0-

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