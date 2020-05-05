В Гродно женщину похитили и избили двое бывших сожителей

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно бывшие сожители женщины насильно вывезли ее за город и избили. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

История произошла днем 24 апреля. Около многоэтажки на 48-летнюю жительницу Гродно напали двое мужчин, затолкали ее в машину и вывезли за город. После женщину избили. Выяснилось, что таким образом ее принуждали вернуть долг.

"Обидчики были хорошо знакомы гродненчанке - с каждым из них она ранее сожительствовала. За время совместного проживания у женщины якобы возникли некоторые финансовые обязательства перед ними. В частности, один из них оформил на себя кредит и передал ей наличные, а у другого она сняла с банковской карточки деньги. Чтобы вернуть свое, мужчины решились на радикальные меры", - рассказали в Ленинском РОВД Гродно.

Жители Гродненского района 45 и 59 лет договорились о преступлении в социальной сети. Подобрав момент, когда должница оказалась на улице одна, ее силой увезли на машине. За городом один бывший сожитель избил женщину и заставил написать расписку с указанием конкретных сроков возврата денег. После этого жертву вернули в город и высадили возле автозаправки.

Оперативники задержали подозреваемых по горячим следам. Их действиям следователи дали правовую оценку и возбудили уголовное дело за принуждение к выполнению обязательств.

Известно, что один из мужчин неоднократно привлекался к административной ответственности за распитие алкогольных напитков в общественном месте.-0-