В Хойниках при пожаре аптеки эвакуировали 15 человек

9 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Хойниках горела аптека - эвакуировали 15 человек, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.
Информация о пожаре в помещении аптеки поступила 8 декабря в 16.27. Когда к месту вызова прибыли спасатели, из аптеки шел дым. До приезда подразделений МЧС администрация объекта эвакуировала 15 человек.
Спасатели ликвидировали пожар. Огонь уничтожил лампу освещения, повредил лекарственные средства и 1 кв.м пола в помещении для изготовления лекарств.
Причина произошедшего устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
В МЧС отметили, что регулярные практические отработки планов эвакуации позволяют сотрудникам объектов приобрести необходимые навыки, которые помогают при ЧП сориентировать людей, быстро их успокоить и вывести в безопасное место. "Именно такие тренировки и помогли администрации аптеки организовать четкие и правильные действия по безопасной и быстрой эвакуации из здания", - подчеркнули в областном управлении.-0-