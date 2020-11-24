В Хойникском районе на подворье обнаружили дикую лису с признаками бешенства

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24 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Хойникском районе была замечена дикая лиса с признаками бешенства, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.
Днем 22 ноября в Хойникский РОВД позвонил 82-летний житель деревни Судково и рассказал, что у него на подворье появилась лиса, которая вела себя агрессивно. Она бегала по двору и забилась в хозпостройке.
По адресу отправились милиционеры. Опросив мужчину, они приняли решение обезвредить лису при помощи огнестрельного оружия.
Животное передали работникам ветеринарной станции, чтобы проверить его на бешенство.-0-