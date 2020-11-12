12 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Хотимском районе изъята крупная партия сигарет без документов. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Сотрудники милиции в деревне Батаево Хотимского района остановили легковой автомобиль Renault Meganе под управлением 29-летнего неработающего жителя Российской Федерации. В салоне и багажнике машины мужчина перевозил коробки с табачными изделиями различных наименований.

"У водителя не было документов на перевозку сигарет, автомобиль с грузом был доставлен в Хотимский РОВД для проверки", - отметили в РОВД.

В результате проверки было изъято 15 тыс. пачек сигарет на сумму почти Br20 тыс.

Действиям водителя была дана правовая оценка. За незаконную предпринимательскую деятельность ему грозит административная ответственность в виде штрафа до ста базовых величин с конфискацией перевозимых табачных изделий.-0-