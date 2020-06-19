19 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Хотимском районе водители фур пытались сбить инспекторов ГАИ, сотрудникам госавтоинспекции пришлось стрелять по колесам большегрузов. Такую информацию разместила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Утром 12 июня в Хотимске наряд ГАИ обратил внимание на колонну фур, направлявшуюся в сторону России. Милиционеры решили проверить содержимое полуприцепов и направились за грузовиками. После продолжительного преследования и неоднократных требований об остановке водители двух машин затормозили на 11-м км автодороги Хотимск - Липовка - граница РФ. Третья машина продолжила движение и скрылась", - говорится в сообщении.

За рулем фур находились 29-летний и 43-летний жители Минской области. Полуприцепы были опечатаны, документы на груз отсутствовали, а водители не пояснили, что находится внутри.

"Во время разбирательства на место приехал 49-летний житель Минска, который представился директором фирмы и владельцем груза. Он сказал водителям двигаться в сторону России. Для пресечения незаконных действий и задержания дальнобойщиков милиционеры встали перед машинами и потребовали покинуть кабины. Однако вместо этого водители начали ехать на инспекторов, создавая при этом угрозу их жизни и здоровью", - отметила официальный представитель.

Сначала сотрудники ГАИ сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, а затем прострелили колеса грузовиков. Несмотря на это, машины пересекли границу и скрылись в Смоленской области. Позже с помощью правоохранительных органов РФ большегрузы были найдены.

Следователи дали правовую оценку действиям водителей и возбудили уголовные дела за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел. Также на подозреваемых и владельца груза составлено несколько административных протоколов за нарушение безопасности дорожного движения.

"После сообщения о происшествии на место выбывал прокурор Хотимского района, который санкционировал одному из фигурантов меру пресечения в виде заключения под стражу, а в отношении второго - залог в размере Br1 тыс.", - рассказала Ольга Чемоданова.-0-