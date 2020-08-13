В Ивановском районе 16-летний мотоциклист-бесправник врезался в легковушку

13 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивановском районе в ДТП с легковым автомобилем пострадал 16-летний парень, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 12 августа в 15.00 в агрогородке Мотоль. По предварительной информации, подросток ехал на мотоцикле "Минск" по ул.Ворошилова. Напротив дома №25 он не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с двигавшимся впереди автомобилем "Форд Галакси".

Мотоциклиста с травмами госпитализировали. Установлено, что парень не имел права управления транспортным средством. Проводится проверка.-0-