В Ивановском районе легковушка врезалась в частный дом

11 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивановском районе легковой автомобиль врезался в стену частного дома. Водителя и пассажира доставили в больницу, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария случилась около полудня 11 сентября в деревне Новолучки. По предварительной информации, за рулем автомобиля "Пежо" была 26-летняя жительница Иваново. На закруглении дороги она выбрала неправильную скорость, не справилась с управлением, из-за чего машина съехала с дороги и врезалась в стену деревянного дома.

Водителя и 78-летнюю пассажирку легковушки доставили в больницу для оценки состояния здоровья.

Выясняются обстоятельства произошедшего.-0-