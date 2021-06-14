В Ивановском районе при лобовом столкновении микроавтобусов погиб мужчина

14 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивановском районе на трассе столкнулись два микроавтобуса. Один мужчина погиб, еще двое госпитализированы, сообщили БЕЛТА в управлении Следственного комитета по Брестской области.

Авария случилась сегодня около 9.00 на трассе М10 Кобрин - Гомель - граница России. Вблизи агрогородка Снитово произошло лобовое столкновение двух микроавтобусов. В результате ДТП один мужчина погиб, еще двух пострадавших госпитализировали. На месте происшествия работают следователи вместе со специалистами управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области.-0-

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