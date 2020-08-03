В Ивацевичском районе мужчина обгорел при ремонте бензоинструмента

3 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Ивацевичского района обгорел во время ремонта бензоинструмента, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Происшествие случилось вечером 2 августа в д.Подстаринь на территории частного домовладения. Вызов спасателям поступил в 23.05 от медработников. По сообщению, мужчина 1973 года рождения получил ожоги, ремонтируя бензоинструмент. Когда работники РОЧС прибыли на место, горения не было. Бригада скорой помощи оказывала помощь пострадавшему.

С ожогами мужчину доставили в реанимационное отделение Ивацевичской центральной районной больницы. Причина пожара устанавливается.-0-