14 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичском районе от удара током погиб 18-летний парень. Такая информация опубликована в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

Информация о несчастном случае поступила в правоохранительные органы утром 12 июня. По предварительным данным, ночью юноша, находясь вблизи железнодорожных путей в компании троих друзей, решил ради развлечения взобраться на укладочный кран. Когда он поднялся на подвижную стрелу крана, его ударило током высоковольтной линии электропередачи. Молодой человек скончался на месте.

Следственно-оперативная группа с участием специалистов управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области провела осмотр места происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проведены опросы очевидцев и родственников погибшего. "Выяснилось, что один из парней в момент происшествия разговаривал по телефону и отошел от компании. Двое других сидели на скамейке и к укладочному крану не подходили. Каких-либо данных о том, что, находясь на крыше крана, парень пытался сделать селфи, нет", - рассказали в СК.

Ивацевичский РОСК проводит проверку по данному факту. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.-0-