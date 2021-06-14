В Ивацевичском районе от удара током погиб 18-летний парень

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 14 июня 2021
Минск Облачно с прояснениями +19°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:12 Под Лоевом на реке перевернулась моторная лодка с четырьмя пассажирами Происшествия
15:00 В Бресте возбудили уголовное дело за оскорбление и распространение сведений о помощнике прокурора Происшествия
14:58 Фестиваль "Пеўчае поле" соберет в Мяделе вокально-хоровые коллективы со всей Беларуси Афиша
14:55 Умер украинский танцор и хореограф Григорий Чапкис В мире
14:52 На АЗС в Новосибирске произошел пожар В мире
14:51 Около 67 тыс. жителей Могилевской области получили первый компонент вакцины от коронавируса Регионы
14:51 Около 150 жителей Гомельской области поучаствовали в акции Красного Креста по сдаче донорской крови Регионы
14:41 МИД проведет сегодня брифинг по актуальным вопросам для представителей СМИ Политика
14:32 В Бресте стартует Республиканская спартакиада школьников Регионы
14:27 Брестчане после трансплантации: донорская кровь подарила нам новую жизнь Регионы
14:21 Один из выпусков "Непутевых заметок" будет посвящен Гродненской области Регионы
14:20 БГУ напоминает про ресурсы электронного личного кабинета абитуриента Общество
13:58 В Черное море зашли два боевых корабля НАТО В мире
13:54 Власти Германии пригрозили заблокировать Telegram В мире
13:36 В Гродно на реке спасли 18-летнего парня Происшествия
13:33 Графические пейзажи по мотивам произведений Александра Пушкина представят на выставке в НХМ Афиша
13:28 В Минске на пр.Независимости из-за ДТП затруднено движение Происшествия
13:25 ГАИ напоминает об опасности выхода на дорогу диких животных Общество
13:16 В Ивацевичском районе от удара током погиб 18-летний парень Происшествия
13:15 НАТО объявит о начале противостояния Китаю - Столтенберг В мире
13:09 Российский рубль и евро на торгах 14 июня подешевели, доллар подорожал Экономика
13:00 За сутки в Беларуси зарегистрированы 697 пациентов с COVID-19, выписаны 432 Общество
12:59 В Барановичах на ногу рабочему упала металлическая заготовка весом более 240 кг Происшествия
12:50 БЖД не будет продавать билеты через интернет утром 15 июня Общество
12:35 В населенных пунктах Гомельской области отремонтировали 120 тыс. кв.м улично-дорожной сети Регионы
12:33 Обращение депутатов и сенаторов передано в МИД для направления в ООН и другие структуры Политика
12:31 В Бресте на маршрутку рухнуло дерево Происшествия
12:30 Гомельские таможенники пресекли незаконное перемещение более 16 т овощей Происшествия
12:27 В Гродно задержали подозреваемого в распространении порнографии минчанина Происшествия
12:26 Экспорт белорусской продукции на рынки стран Африки обсудят 21 июня Экономика
Все новости
Все новости
Происшествия
14 июня 2021, 13:16

В Ивацевичском районе от удара током погиб 18-летний парень

Фото из архива
Фото из архива

14 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичском районе от удара током погиб 18-летний парень. Такая информация опубликована в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

Информация о несчастном случае поступила в правоохранительные органы утром 12 июня. По предварительным данным, ночью юноша, находясь вблизи железнодорожных путей в компании троих друзей, решил ради развлечения взобраться на укладочный кран. Когда он поднялся на подвижную стрелу крана, его ударило током высоковольтной линии электропередачи. Молодой человек скончался на месте.

Следственно-оперативная группа с участием специалистов управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области провела осмотр места происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проведены опросы очевидцев и родственников погибшего. "Выяснилось, что один из парней в момент происшествия разговаривал по телефону и отошел от компании. Двое других сидели на скамейке и к укладочному крану не подходили. Каких-либо данных о том, что, находясь на крыше крана, парень пытался сделать селфи, нет", - рассказали в СК.

Ивацевичский РОСК проводит проверку по данному факту. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Брестская область Ивацевичи Следственный комитет смерть
Новости рубрики Происшествия
Фото из архива Под Лоевом на реке перевернулась моторная лодка с четырьмя пассажирами
Фото из архива В Бресте возбудили уголовное дело за оскорбление и распространение сведений о помощнике прокурора
Фото из архива В Гродно на реке спасли 18-летнего парня
Фото из архива В Минске на пр.Независимости из-за ДТП затруднено движение
Фото из архива В Барановичах на ногу рабочему упала металлическая заготовка весом более 240 кг
Фото ГАИ УВД Брестского облисполкома В Бресте на маршрутку рухнуло дерево
Главное
"Самое главное - локализация" - Лукашенко ознакомился с производством боеприпасов для стрелкового оружия
Кочанова: отношения между Беларусью и Россией характеризуют очень близких и добрых друзей
Пиневич: безвозмездное донорство - индикатор зрелости общества
От 2150 рублей за "квадрат"! "Тропические острова" ждут! Покупайте квартиру в Minsk World и переезжайте в вечное лето!
Топ-новости
Лукашенко посетил Оршанский авиаремонтный завод
Обращение депутатов и сенаторов передано в МИД для направления в ООН и другие структуры
Беларусь и Россия должны сохранить и развивать межрегиональное сотрудничество - Лукьянов
МИД проведет сегодня брифинг по актуальным вопросам для представителей СМИ
За сутки в Беларуси зарегистрированы 697 пациентов с COVID-19, выписаны 432
Щекин о призывах к санкциям: беглые и Запад перешли все возможные границы нравственности и морали
Фотовыставка БЕЛТА "Судьбы, сложенные в треугольник" проходит в Брестской крепости
ГАИ напоминает об опасности выхода на дорогу диких животных
В июньский график отключения горячей воды в Минске добавилось несколько адресов
Контрольные органы Беларуси и России проверили данные по исполнению союзного бюджета за 2020 год
Макей: сегодня нам в уши льется много красивых слов о правах человека и демократии, но это мишура
В Беларуси до конца недели сохранится теплая погода
Мастера мяча разыграют Кубок "Привал"
Российский рубль и евро на торгах 14 июня подешевели, доллар подорожал
Соболенко и Азаренко сохранили позиции, Саснович поднялась на две строки в рейтинге WTA
Реклама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.