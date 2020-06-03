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03 июня 2020, 13:44

В Ивацевичском районе пенсионерка погибла под колесами грузовика

Фото СК
Фото СК

3 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичском районе устанавливают обстоятельства гибели при ДТП пенсионерки. Такая информация размещена в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

Несчастный случай произошел 2 июня примерно в 15.45 на территории молочно-товарной фермы. Согласно материалам уголовного дела, водитель автопоезда, 69-летний житель Ивацевичского района, во время разворота наехал на 64-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса. Следователи осмотрели место ДТП и допросили подозреваемого. Назначены автотехническая и судебно-медицинская экспертизы.-0-

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