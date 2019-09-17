В Ивацевичском районе под колесами трактора погиб животновод

17 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичском районе под колесами трактора погиб 48-летний животновод, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук.

Несчастный случай произошел днем 16 сентября на поле вблизи деревни Гутка. По предварительной информации, трактором "Амкадор" управлял 50-летний механизатор. Двигаясь задним ходом, он не убедился в безопасности и наехал на животновода, который помогал ему провести сцепку с универсальной доильной станцией. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы, от которых погиб на месте.

Правоохранители проводят проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.-0-