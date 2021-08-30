В Ивьевском районе в лесу ночью искали женщину и ее сына-подростка

30 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Ивьевском районе заблудились мать и сын. Выбраться из леса им помогли спасатели, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Вечером 29 августа в службу спасения поступил звонок от женщины. Она рассказала, что вместе с сыном заблудилась в лесу рядом с деревней Бобровичи. Жительница агрогородка Лаздуны и ее 14-летний сын пошли за грибами, а когда стало смеркаться, поняли, что заблудились. Успели позвонить на линию 101 и после этого батарейка в телефоне села.

На поиски были направлены работники районного отдела МЧС, пожарного аварийно-спасательного отряда Гродненского областного управления МЧС, отряда спецназначения МЧС "ЗУБР", кинологи, лесники, сотрудники РОВД и местные жители. Всего 22 человека и 9 единиц техники.

Территорию поиска спасатели разбили на кварталы, расставили технику. На квадроциклах был организован объезд леса. Периодически подавали звуковые сигналы и прислушивались к голосам. Почти в три часа ночи потерявшихся обнаружили на опушке леса в 10 км от дома. Их вывезли к населенному пункту. Госпитализация спасенным не потребовалась.-0-