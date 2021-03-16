В Калинковичах вынесли приговор по делу об обороте психотропов

16 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Калинковичского района вынес приговор по уголовному делу о незаконном обороте особо опасных психотропов, сообщили БЕЛТА в суде Гомельской области.

На скамье подсудимых оказались два человека. В начале декабря 2020 года оба фигуранта под воздействием психотропов с помощью мобильного телефона оплатили заказ наркотиков и получили на интернет-платформе адрес тайника. "С целью сбыта они приобрели и хранили там указанные вещества. Затем забрали амфетамин и метамфетамин массой не менее 19,5 г, часть которых употребили, а остатки хранили и перевозили в автомобиле", - рассказали в суде. Обвиняемый также приобрел два свертка: в одном был амфетамин, в другом - амфетамин и альфа-PVP. Он хранил их при себе и перевозил в авто до момента задержания.

Приговором суда мужчина признан виновным в незаконных без цели сбыта приобретении, хранении и перевозке психотропных веществ (ч.1 ст.328 УК), а также в незаконных с целью сбыта приобретении, хранении, перевозке психотропных веществ, в отношении особо опасных психотропных веществ, в крупном размере, совершенных группой лиц (ч.3 ст.328 УК). Окончательно ему назначено наказание в виде 6 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Применены также принудительные меры безопасности и лечения: противонаркотическое лечение по месту отбывания наказания.

Вторая фигурантка признана виновной по ч.3 ст.328 УК. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-