В Калинковичском районе авто врезалось в опору линии электропередачи - водитель и пассажир погибли

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28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Калинковичском районе автомобиль врезался в опору линии электропередачи. Такая информация размещена в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, передает БЕЛТА.
"Ночью 26 июня 33-летний водитель "БМВ-523" двигался по ул.Минской в деревне Михайловское Калинковичского района. По предварительной информации, вблизи дома №17 мужчина не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в опору линии электропередачи, а затем в дерево. В результате автомобиль, дерево и рядом стоящий дом загорелись", - рассказали в МВД.
От полученных травм водитель и 34-летняя женщина-пассажир погибли на месте.-0-